Учёные из Петербурга придумали, как использовать виртуальную реальность в психиатрии
Учёные из Санкт-Петербурга рассказали, как виртуальная реальность и мобильные телефоны помогают им в лечении и диагностике психических заболеваний. Свои наработки они показали в городском психоневрологическом диспансере телеканалу "Санкт-Петербург".
Сюжет о применении виртуальной реальности в лечении психических заболеваний. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
К примеру, от аэрофобии поможет избавиться имитация обстановки полёта в вышеупомянутой виртуальной реальности, а программа на телефоне способна считывать физические параметры пациента и ставить на их основе диагноз. Называется этот процесс "интеллектуальным видеопотоковым анализом". Заведующий кафедрой нормальной физиологии СПбГПМУ Сергей Лытаев раскрыл его суть.
"Активность мимической мускулатуры — это проявление психического состояния. Насколько человек погружён в стресс, насколько находится под воздействием стрессовых факторов. Мы хотим подойти к тому, чтобы сама программа формировала это заключение для последующей реабилитации. Мы к этому движемся", — сказал он.
Называется пока ещё пилотный проект "Психотерапевт в телефоне". Считается, что в условиях постоянного информационного потока, провоцирующего стресс, такая помощь может быть полезной. Тем более учитывая распространённость электронных устройств.
Лайф рассказывал, можно ли полностью вылечить эпилепсию. По словам Татьяны Казенных, вылечить подобное заболевание возможно в некоторых случаях, однако даже с ним можно вести полноценный образ жизни.
Телеканал "Санкт-Петербург"