Учёные из Петербурга придумали, как использовать виртуальную реальность в психиатрии

Учёные из Санкт-Петербурга рассказали, как виртуальная реальность и мобильные телефоны помогают им в лечении и диагностике психических заболеваний. Свои наработки они показали в городском психоневрологическом диспансере телеканалу "Санкт-Петербург".

Сюжет о применении виртуальной реальности в лечении психических заболеваний. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

К примеру, от аэрофобии поможет избавиться имитация обстановки полёта в вышеупомянутой виртуальной реальности, а программа на телефоне способна считывать физические параметры пациента и ставить на их основе диагноз. Называется этот процесс "интеллектуальным видеопотоковым анализом". Заведующий кафедрой нормальной физиологии СПбГПМУ Сергей Лытаев раскрыл его суть.

"Активность мимической мускулатуры — это проявление психического состояния. Насколько человек погружён в стресс, насколько находится под воздействием стрессовых факторов. Мы хотим подойти к тому, чтобы сама программа формировала это заключение для последующей реабилитации. Мы к этому движемся", — сказал он.

Называется пока ещё пилотный проект "Психотерапевт в телефоне". Считается, что в условиях постоянного информационного потока, провоцирующего стресс, такая помощь может быть полезной. Тем более учитывая распространённость электронных устройств.