Российский спутник снял из космоса Турцию после сдвига из-за смертоносного землетрясения
"Роскосмос" показал спутниковый снимок с последствиями землетрясения в Турции
Турция 9 февраля. Фото © "Роскосмос"
Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковый снимок Турции после смертоносного землетрясения, унёсшего жизни более 16 тысяч человек. Компания отметила, что продолжает космический мониторинг последствий трагедии на юго-востоке республики.
"Роскосмос" задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции", — сказано в сообщении в телеграм-канале корпорации.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии, там сейчас работают российские военные, которые спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в Алеппо. Число погибших в Турции уже превысило 16 тысяч, в Сирии их свыше 1200 человек. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра.