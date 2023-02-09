Российский спутник снял из космоса Турцию после сдвига из-за смертоносного землетрясения

Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковый снимок Турции после смертоносного землетрясения, унёсшего жизни более 16 тысяч человек. Компания отметила, что продолжает космический мониторинг последствий трагедии на юго-востоке республики.

"Роскосмос" задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции", — сказано в сообщении в телеграм-канале корпорации.