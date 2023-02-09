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9 февраля, 17:31
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Российский спутник снял из космоса Турцию после сдвига из-за смертоносного землетрясения

"Роскосмос" показал спутниковый снимок с последствиями землетрясения в Турции

<p>Турция 9 февраля. Фото © "Роскосмос"</p>

Турция 9 февраля. Фото © "Роскосмос"

Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковый снимок Турции после смертоносного землетрясения, унёсшего жизни более 16 тысяч человек. Компания отметила, что продолжает космический мониторинг последствий трагедии на юго-востоке республики.

"Роскосмос" задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции", — сказано в сообщении в телеграм-канале корпорации.

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Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии, там сейчас работают российские военные, которые спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в Алеппо. Число погибших в Турции уже превысило 16 тысяч, в Сирии их свыше 1200 человек. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра.

Андрей Бражников
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