Полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что президент США Джо Байден выдал причастность Вашингтона к подрывам "Северных потоков", вяло отреагировав на обвинения американского журналиста Сеймура Херша.

"После таких серьёзнейших обвинений, если бы Байден чувствовал свою правоту, он немедленно бы вызвал американского журналиста в суд и раздел бы его до трусов штрафами. Байден этого не делает, у дядюшки морда в пуху. Это ещё раз говорит о том, насколько лицемерна американская Фемида. Это говорит о двойных стандартах американской Фемиды", — сказал он.

Баранец напомнил, что в истории Штатов уже был случай, когда после разоблачительной статьи одного из американских журналистов "как пробка из бутылки шампанского вылетел из своего кресла президент США". Полковник намекнул на Уотергейтский скандал с Ричардом Никсоном. Тогда Конгресс и Верховный суд сразу отреагировали на статью журналиста и назначили расследование, вина американского лидера была доказана.