"Морда в пуху": Чем Байден выдал вину США в подрыве "Северных потоков"
Полковник Баранец объяснил, чем Байден выдал вину США в теракте на "Северных потоках"
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Jacquelyn Martin
Полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что президент США Джо Байден выдал причастность Вашингтона к подрывам "Северных потоков", вяло отреагировав на обвинения американского журналиста Сеймура Херша.
"После таких серьёзнейших обвинений, если бы Байден чувствовал свою правоту, он немедленно бы вызвал американского журналиста в суд и раздел бы его до трусов штрафами. Байден этого не делает, у дядюшки морда в пуху. Это ещё раз говорит о том, насколько лицемерна американская Фемида. Это говорит о двойных стандартах американской Фемиды", — сказал он.
Баранец напомнил, что в истории Штатов уже был случай, когда после разоблачительной статьи одного из американских журналистов "как пробка из бутылки шампанского вылетел из своего кресла президент США". Полковник намекнул на Уотергейтский скандал с Ричардом Никсоном. Тогда Конгресс и Верховный суд сразу отреагировали на статью журналиста и назначили расследование, вина американского лидера была доказана.
"А вот вам нынешний прецедент. Байдена обвиняют в терроризме. И что же Белый дом? Что же Пентагон? Так, легко отмахиваются ручкой, мол, это всё туфта, это всё чепуха. Нет, так не пойдёт. Мы сейчас видим истинную физиономию американского правосудия" — подытожил Баранец.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев, добавил журналист. Пентагон и Белый дом поспешили опровергнуть информацию. В МИД РФ заявили, что "дело нечисто", поэтому Вашингтон избегает огласки расследования и не подпускает к нему Москву.