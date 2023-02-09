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9 февраля, 17:05

"Морда в пуху": Чем Байден выдал вину США в подрыве "Северных потоков"

Полковник Баранец объяснил, чем Байден выдал вину США в теракте на "Северных потоках"

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Jacquelyn Martin</p>

Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Jacquelyn Martin

Полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что президент США Джо Байден выдал причастность Вашингтона к подрывам "Северных потоков", вяло отреагировав на обвинения американского журналиста Сеймура Херша.

"После таких серьёзнейших обвинений, если бы Байден чувствовал свою правоту, он немедленно бы вызвал американского журналиста в суд и раздел бы его до трусов штрафами. Байден этого не делает, у дядюшки морда в пуху. Это ещё раз говорит о том, насколько лицемерна американская Фемида. Это говорит о двойных стандартах американской Фемиды", — сказал он.

Баранец напомнил, что в истории Штатов уже был случай, когда после разоблачительной статьи одного из американских журналистов "как пробка из бутылки шампанского вылетел из своего кресла президент США". Полковник намекнул на Уотергейтский скандал с Ричардом Никсоном. Тогда Конгресс и Верховный суд сразу отреагировали на статью журналиста и назначили расследование, вина американского лидера была доказана.

"А вот вам нынешний прецедент. Байдена обвиняют в терроризме. И что же Белый дом? Что же Пентагон? Так, легко отмахиваются ручкой, мол, это всё туфта, это всё чепуха. Нет, так не пойдёт. Мы сейчас видим истинную физиономию американского правосудия" подытожил Баранец.

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Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев, добавил журналист. Пентагон и Белый дом поспешили опровергнуть информацию. В МИД РФ заявили, что "дело нечисто", поэтому Вашингтон избегает огласки расследования и не подпускает к нему Москву.

Татьяна Миссуми
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