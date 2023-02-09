Командир самолёта Путина рассказал Лайфу, кто главный в небе — пилот или президент

Командир самолёта специального лётного отряда "Россия", управделами президента Руслан Ковалёв, который экстренно посадил самолёт с журналистами с одним двигателем 16 августа прошлого года, рассказал Лайфу о том, каким пассажиром является Владимир Путин.

Лётчик Руслан Ковалёв рассказал Лайфу, кто в небе главный и каким пассажиром он видит президента России. Видео © LIFE

"Я считаю, что наш президент — самый лучший и никогда не лезет к командирам, не просит что-то. Перед нами ставится задача, мы либо её выполняем, либо нет по каким-то объективным причинам. У нас в отряде только профессионалы", — объяснил Ковалёв.

На вопрос Лайфа о том, кто главный на борту в небе — президент или пилот, он ответил, что безопасность полёта обеспечивает именно командир воздушного судна и крайнее слово всегда должно быть за ним.

"Люди, пассажиры, которых мы возим, они профессионалы в каком-то своём деле. Поэтому [в небе] командир всегда остаётся главным", — сказал Ковалёв.