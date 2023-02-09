Путин объяснил отказ вернуть Западу самолёты пословицей "С волками жить — по-волчьи выть"

Президент РФ Владимир Путин считает верным решение оставить иностранные самолёты в России, так как на хамство Запада это был вынужденный ответ. Так он сказал на совещании с представителями авиационной отрасли. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин считает верным решение оставить иностранные самолёты в России. Видео © LIFE

"[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] принял такое волюнтаристское решение, взял и всё оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть", — отметил глава государства.

Путин добавил, что Россия не хамила Западу в ответ и готова рассчитаться за лайнеры, но "просто мы не можем позволить обвалить отрасль". Поэтому решение по иностранным самолётам было правильным. Президент признался, что сильно ругался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и предупреждал о необходимости закупать отечественную технику ещё несколько лет назад.

И всё же Савельев сумел удержать авиаотрасль в период экономической турбулентности, а также сохранил парк самолётов и объёмы перевозок, которые даже смогли увеличиться, отметил российский лидер.