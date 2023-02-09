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9 февраля, 16:36

Путин объяснил отказ вернуть Западу самолёты пословицей "С волками жить — по-волчьи выть"

Путин назвал верным решение оставить иностранные самолёты в России после хамства Запада

Президент РФ Владимир Путин считает верным решение оставить иностранные самолёты в России, так как на хамство Запада это был вынужденный ответ. Так он сказал на совещании с представителями авиационной отрасли. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин считает верным решение оставить иностранные самолёты в России. Видео © LIFE

"[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] принял такое волюнтаристское решение, взял и всё оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть", — отметил глава государства.

Путин добавил, что Россия не хамила Западу в ответ и готова рассчитаться за лайнеры, но "просто мы не можем позволить обвалить отрасль". Поэтому решение по иностранным самолётам было правильным. Президент признался, что сильно ругался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и предупреждал о необходимости закупать отечественную технику ещё несколько лет назад.

И всё же Савельев сумел удержать авиаотрасль в период экономической турбулентности, а также сохранил парк самолётов и объёмы перевозок, которые даже смогли увеличиться, отметил российский лидер.

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Путин отметил удивление Запада из-за стойкости российской экономики перед санкциями

Также сегодня президент РФ Владимир Путин объявил по видеосвязи об открытии модернизированного аэропорта в Новом Уренгое и построенного пассажирского терминала в новосибирском Толмачёве.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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