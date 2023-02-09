Журналист Spiegel описал меры по охране Зеленского в офисе президента в Киеве

Журналист немецкого журнала Spiegel, взявший интервью у президента Украины Владимира Зеленского в его офисе на Банковой в Киеве, описал принимаемые для охраны главы государства меры безопасности. Он обратил внимание на то, что проверку на металлоискателе перед входом проходит даже начальник Главного управления разведки Незалежной Кирилл Буданов.

"По пути к нему перед досмотром на третьем этаже мы встретили Кирилла Буданова, 37-летнего начальника военной разведки ГУР. Буданов дружелюбно поприветствовал нас, затем прошёл через металлоискатель. Любой, кто хочет попасть сюда и не является сотрудником аппарата президента, должен заранее отправить своё удостоверение личности для проверки, а затем пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов", — пишет журналист.

Но и это ещё не всё: на этом же этаже всех гостей ждут тепловизоры и бдительные охранники с гарнитурой в ушах. По его словам, перед встречей с лидером Незалежной требуется сдать всё подозрительное, включая наручные часы, мобильные телефоны и даже ручки. Ещё одна интересная деталь: Зеленский раньше проводил интервью среди мешков с песком, а теперь он встречает журналистов в золотом зале с инкрустированным паркетом и шёлковыми обоями.