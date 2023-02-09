Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, они шли с 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями авиационной отрасли.

Путин: Россия не начинала боевых действий на Украине, она пытается их закончить. Видео © LIFE

"Ещё раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершён государственный переворот, с этого всё началось", — сказал глава государства.

Он напомнил, что после этого регионы Донбасса были взяты в блокаду киевской властью, начались обстрелы. Путин подчеркнул, что войну, которая продолжалась восемь лет, начала Украина и дальше терпеть это было нельзя.