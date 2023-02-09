Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 16:02

Путин: Россия не начинала боевых действий на Украине, она пытается их закончить

Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, они шли с 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями авиационной отрасли.

Путин: Россия не начинала боевых действий на Украине, она пытается их закончить. Видео © LIFE

"Ещё раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершён государственный переворот, с этого всё началось", — сказал глава государства.

Он напомнил, что после этого регионы Донбасса были взяты в блокаду киевской властью, начались обстрелы. Путин подчеркнул, что войну, которая продолжалась восемь лет, начала Украина и дальше терпеть это было нельзя.

Песков прокомментировал Лайфу слова Байдена о "потере" Украины

Песков прокомментировал Лайфу слова Байдена о "потере" Украины

А ранее во время разговора со студентом, который принимал участие в СВО, Владимир Путин подтвердил, что целью спецоперации на Украине является защита России от угроз на прилегающих исторических территориях страны.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров