Bloomberg узнал об отказе лидеров ЕС выполнить главную просьбу Зеленского
Bloomberg: Европейские лидеры не стали обещать истребители Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Офис президента Украины
Европейские лидеры не выразили готовность отправить Украине современные истребители, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского во время визита в Париж. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя ЕС.
"Европейские лидеры ясно заявили Владимиру Зеленскому, что они готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, но пока никто не принял обязательства по передаче истребителей", — говорится в публикации.
Напомним, Киев требует от Запада истребители и дальнобойные ракеты. Премьер Британии Риши Сунак допустил, что ВСУ получат F-16, но украинским пилотам потребуются годы обучения. В Польше заявили о готовности передать истребители, но лишь после принятия странами НАТО совместного решения. А президент США Джо Байден проигнорировал просьбу Киева, как и глава Франции Эмманюэль Макрон. Однако в офисе Зеленского заявили, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решён".