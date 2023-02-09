Клишас потребовал трибунала для Зеленского после слов о Минских соглашениях

Президента Украины Владимира Зеленского нужно отдать под трибунал после признания, что именно им было принято решение не выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал в своём телеграмм-канале в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

"Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения Минских соглашений, утверждённых Совбезом ООН, а США и ЕС должны наложить на Украину санкции", — убеждён сенатор.

Ранее в четверг, 9 февраля, Зеленский заявил немецким журналистам из Spiegel, что с самого начала не планировал выполнять Минские соглашения и жаловался Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону на то, что воплотить их в жизнь якобы невозможно.