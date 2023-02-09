Клишас потребовал трибунала для Зеленского после слов о Минских соглашениях
Сенатор Клишас: Зеленского, который отказался от Минских соглашений, нужно отдать под международный трибунал
Президента Украины Владимира Зеленского нужно отдать под трибунал после признания, что именно им было принято решение не выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал в своём телеграмм-канале в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения Минских соглашений, утверждённых Совбезом ООН, а США и ЕС должны наложить на Украину санкции", — убеждён сенатор.
Ранее в четверг, 9 февраля, Зеленский заявил немецким журналистам из Spiegel, что с самого начала не планировал выполнять Минские соглашения и жаловался Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону на то, что воплотить их в жизнь якобы невозможно.
Сама Меркель, напоминает Лайф, ещё в декабре 2022 года открыто назвала целью Минских соглашений выиграть время для Украины, вслед за нею откровенное признание о цели "Минска" сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд.
ТАСС / Валерий Шарифулин