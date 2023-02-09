Путин: Россия продолжит развивать транспортную и аэродромную инфраструктуру

Россия продолжит развивать современную транспортную инфраструктуру. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов гражданской авиации в четверг, 9 февраля.

Так, российский лидер напомнил, что к концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году — ещё 16.