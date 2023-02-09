Путин: Россия продолжит развивать транспортную и аэродромную инфраструктуру
Россия продолжит развивать современную транспортную инфраструктуру. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов гражданской авиации в четверг, 9 февраля.
Так, российский лидер напомнил, что к концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году — ещё 16.
"Мы и дальше будем развивать аэродромную, транспортную, навигационную инфраструктуру страны, строить современные аэропорты, реконструировать имеющиеся. Это, безусловно, масштабные государственные планы, которые реализуются в полном соответствии с нашими национальными целями развития", — подчеркнул глава государства.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин поручил ввести ежегодные премии за прорывы в области развития и внедрения искусственного интеллекта. Кроме того, глава государства дал поручение рассмотреть возможность расширения списка полигонов, которые могут использовать для экспериментов с беспилотной авиацией.
LIFE / Павел Баранов