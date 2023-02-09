"Иначе бы умер": Тренер рассказала, как Костомаров дал согласие на ампутацию

Первый тренер фигуриста Романа Костомарова сообщила, что спортсмен сам дал согласие на ампутацию ступней ради того, чтобы выжить. Так Лидия Караваева прокомментировала распространившуюся информацию об этом и подтвердила страшные слухи о тяжёлом состоянии олимпийского чемпиона.

"Конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У меня свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: "Или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью". Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет", — ответила она на вопрос kp.ru, дал ли Костомаров согласие на ампутацию.

Караваева подтвердила данные СМИ о том, что фигурист может также лишиться пальцев на руках, так как "кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют". По словам тренера, "там уже всё нехорошо", хотя спортсмен находится в сознании, у него держится температура, основная проблема сейчас — не пневмония, а некроз.

"Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего ещё не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить", — подчеркнула она.