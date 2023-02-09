В Тюменской области откроется Музей пельменей

В деревне Русские Медянки Тобольского района Тюменской области 11 февраля откроется первый в регионе музей пельменей, пишет URA.ru. Перед взором гостей предстанут вариации блюд из мяса и теста народов России: бурятские, белорусские, сибирские, татарские и дагестанские.

"Во время открытия музея для гостей проведут мастер-классы по изготовлению пельменей. Для этого специально пригласили умелиц из Заболотья. Сопровождать их работу будут танцы – дагестанская лезгинка, татарские и русские пляски под гармонь", — сообщили в пресс-службе Тобольского муниципального округа.

Посетителей обещают сытно накормить, а также покатать их на лошадях орловской породы и тепловозах. В свою очередь детям будут предложены игры.