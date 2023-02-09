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9 февраля, 15:44

В Тюменской области откроется Музей пельменей

В деревне Русские Медянки Тобольского района Тюменской области 11 февраля откроется первый в регионе музей пельменей, пишет URA.ru. Перед взором гостей предстанут вариации блюд из мяса и теста народов России: бурятские, белорусские, сибирские, татарские и дагестанские.

"Во время открытия музея для гостей проведут мастер-классы по изготовлению пельменей. Для этого специально пригласили умелиц из Заболотья. Сопровождать их работу будут танцы – дагестанская лезгинка, татарские и русские пляски под гармонь",сообщили в пресс-службе Тобольского муниципального округа.

Посетителей обещают сытно накормить, а также покатать их на лошадях орловской породы и тепловозах. В свою очередь детям будут предложены игры.

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Лайф писал о музее казачества, который обещают открыть в Оренбурге. Экспонаты для него находят по всей России, а одним из них оказалась старинная икона, написанная в 1905 году.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Константинов
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