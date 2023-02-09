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9 февраля, 16:07

Путин открыл по видеосвязи аэропорты в Новом Уренгое и Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин объявил по видеосвязи об открытии модернизированного аэропорта в Новом Уренгое и построенного пассажирского терминала в новосибирском Толмачёве.

"Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", сказал глава государства.

Церемония открытия объектов совпала с днём столетия гражданской авиации России. Помимо президента, в ней участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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Также Путин заявил, что Россия продолжит развивать транспортную и аэродромную инфраструктуру. Он напомнил, что к концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году — ещё 16.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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