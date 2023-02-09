Путин открыл по видеосвязи аэропорты в Новом Уренгое и Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин объявил по видеосвязи об открытии модернизированного аэропорта в Новом Уренгое и построенного пассажирского терминала в новосибирском Толмачёве.

"Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", — сказал глава государства.

Церемония открытия объектов совпала с днём столетия гражданской авиации России. Помимо президента, в ней участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев.