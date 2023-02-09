Путин открыл по видеосвязи аэропорты в Новом Уренгое и Новосибирске
Президент РФ Владимир Путин объявил по видеосвязи об открытии модернизированного аэропорта в Новом Уренгое и построенного пассажирского терминала в новосибирском Толмачёве.
"Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", — сказал глава государства.
Церемония открытия объектов совпала с днём столетия гражданской авиации России. Помимо президента, в ней участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Также Путин заявил, что Россия продолжит развивать транспортную и аэродромную инфраструктуру. Он напомнил, что к концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году — ещё 16.