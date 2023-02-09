Число жертв взрыва газа в Новосибирске выросло до 10

Число погибших в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске увеличилось до десяти. Об этом говорится в сообщении областного Минздрава в Telegram.

"Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина", — отметили в ведомстве.