Число жертв взрыва газа в Новосибирске выросло до 10
Число погибших в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске увеличилось до десяти. Об этом говорится в сообщении областного Минздрава в Telegram.
"Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина", — отметили в ведомстве.
Также, по данным Минздрава, общее число пострадавших — 18 человек, из них двое находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Уже задержаны два сотрудника компании, которая проводила техобслуживание газовых плит.
ТАСС / Кирилл Кухмарь