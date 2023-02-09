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9 февраля, 16:16

Число жертв взрыва газа в Новосибирске выросло до 10

Число погибших в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске увеличилось до десяти. Об этом говорится в сообщении областного Минздрава в Telegram.

"Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина", — отметили в ведомстве.

Также, по данным Минздрава, общее число пострадавших — 18 человек, из них двое находятся в тяжёлом состоянии.

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Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Уже задержаны два сотрудника компании, которая проводила техобслуживание газовых плит.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александра Вишнякова
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