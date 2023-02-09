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9 февраля, 16:25

Путин отметил удивление Запада из-за стойкости российской экономики перед санкциями

Путин: На Западе не ожидали такой эффективности противостояния РФ экономическим угрозам

Эффективность противостояния Россией создаваемым ей экономическим угрозам стала неожиданностью для Запада, заявил в ходе встречи с представителями авиационной отрасли президент РФ Владимир Путин.

"То, что у нас отдельные отрасли столкнулись с трудностями, — да, это было неизбежно. Но думаю, что для многих из тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики", сказал глава государства.

Путин открыл по видеосвязи аэропорты в Новом Уренгое и Новосибирске

Путин открыл по видеосвязи аэропорты в Новом Уренгое и Новосибирске

Также президент заявил, что Россия не начинала конфликт на Украине, а лишь старается его закончить. Он напомнил, что причиной его стал государственный переворот 2014 года.

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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