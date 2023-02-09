Путин отметил удивление Запада из-за стойкости российской экономики перед санкциями
Путин: На Западе не ожидали такой эффективности противостояния РФ экономическим угрозам
Эффективность противостояния Россией создаваемым ей экономическим угрозам стала неожиданностью для Запада, заявил в ходе встречи с представителями авиационной отрасли президент РФ Владимир Путин.
"То, что у нас отдельные отрасли столкнулись с трудностями, — да, это было неизбежно. Но думаю, что для многих из тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики", — сказал глава государства.
Также президент заявил, что Россия не начинала конфликт на Украине, а лишь старается его закончить. Он напомнил, что причиной его стал государственный переворот 2014 года.