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9 февраля, 16:50

Шерсть вепрей, мел, зола: Чем чистили зубы в России и мире 600 лет назад

Историк Булатова рассказала, почему Пётр Первый запретил в России зубные щётки

Несмотря на кажущуюся новизну, первые зубные щётки появились ещё в XV веке, а пользовались ими жители Востока. Как рассказала историк-медиевист и научный сотрудник Музея истории медицины и фармации Маргарита Булатова газете "Петербургский дневник", они представляли собой бамбуковые палочки с прикреплёнными кусочками лошадиной щетины.

Уже позже изобретение получило популярность в Европе, где в качестве чистящей поверхности стали использовать жёсткую шерсть вепрей. По словам историка, у древних зубных щёток был один крайне неприятный минус.

"Главная проблема была в том, что натуральные волосы, использовавшиеся в зубных щётках, имеют полости, в которых со временем поселяются микроорганизмы. Соответственно, в этом случае чистка зубов уже ничем хорошим закончиться не могла", пояснила она.

При этом в России предмет гигиены долго не приживался. Согласно некоторым сведениям, император Пётр Великий запретил ввозить на территорию страны зубные щётки, несмотря на свой интерес к стоматологии. Вместо них жители пользовались известными в народе мелом или золой, насыпанными в мешочки из ткани.

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А ранее Лайф рассказывал, что не стоит делать с электрической зубной щёткой. По словам стоматолога Владимира Ешидоржиева, бессмысленно совершать устройством выметающие движения по зубам, так как оно и без этого отлично справляется со своей задачей.

Обложка ©

Getty Images / DeAgostini

Матвей Константинов
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