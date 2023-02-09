Шерсть вепрей, мел, зола: Чем чистили зубы в России и мире 600 лет назад

Несмотря на кажущуюся новизну, первые зубные щётки появились ещё в XV веке, а пользовались ими жители Востока. Как рассказала историк-медиевист и научный сотрудник Музея истории медицины и фармации Маргарита Булатова газете "Петербургский дневник", они представляли собой бамбуковые палочки с прикреплёнными кусочками лошадиной щетины.

Уже позже изобретение получило популярность в Европе, где в качестве чистящей поверхности стали использовать жёсткую шерсть вепрей. По словам историка, у древних зубных щёток был один крайне неприятный минус.

"Главная проблема была в том, что натуральные волосы, использовавшиеся в зубных щётках, имеют полости, в которых со временем поселяются микроорганизмы. Соответственно, в этом случае чистка зубов уже ничем хорошим закончиться не могла", — пояснила она.

При этом в России предмет гигиены долго не приживался. Согласно некоторым сведениям, император Пётр Великий запретил ввозить на территорию страны зубные щётки, несмотря на свой интерес к стоматологии. Вместо них жители пользовались известными в народе мелом или золой, насыпанными в мешочки из ткани.