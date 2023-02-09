Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 16:38

Названы причины попыток Зеленского запугать Санду "планом России по захвату Молдавии"

Политолог Брутер назвал новым фейком от Зеленского "план России по захвату Молдавии"

<p>Владимир Зеленский с президентом Молдавии Майей Санду. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский с президентом Молдавии Майей Санду. Фото © Офис президента Украины

"Детальный план" по захвату Молдовы, о котором поведал президент Украины Владимир Зеленский, — это очередной фейк, который преследует целью держать всех в тонусе. Об этом рассказал в беседе с Лайфом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Никакого документа такого, конечно, нет, это чистый фейк. Если мы сейчас с вами залезем в склад документов Госдепа, мы там столько всего найдём! Никто не может говорить о том, что существует некий документ без его верификации", — сказал политолог.

Он заметил, что сами молдаване стараются не втягиваться в травлю РФ из-за спецоперации. Тем более что Молдавия насквозь пропитана кумовством и "все требуют должностей". Поэтому даже политики понимают, что чем больше они сейчас наедут на противника, тем больше потом достанется им.

"Нынешние власти сами очень недовольны, что им приходится закрывать [бывшего президента республики Игоря] Додона, потому что это будет иметь обратку. У них же низкий рейтинг, правительство Санду никто не любит. Они сидят фактически на западных штыках. Поэтому [Зеленскому] нужно их убедить, что они должны активнее в этом участвовать, что они должны активнее проводить русофобскую кампанию, закрывать русские телеканалы, запрещать русский язык", считает эксперт.

По мнению Брутера, это не что иное, как давление на народ Молдавии, попытка лишить соседнюю страну любых альтернатив и заставить людей поддерживать ту линию, которую им предлагают.

Напомним, Зеленский сегодня выступил на саммите ЕС в Брюсселе с утверждением, будто передал молдавской коллеге Майе Санду некий "российский документ" с детальным планом по дестабилизации обстановки в республике. Лидер Незалежной похвастался, что не колебался ни минуты, чтобы предупредить об "угрозе" и защитить Кишинёв.

Додон счёл опасными заявления Санду об отказе Молдавии от нейтралитета ради НАТО

Додон счёл опасными заявления Санду об отказе Молдавии от нейтралитета ради НАТО

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Молдова
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров