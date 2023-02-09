Названы причины попыток Зеленского запугать Санду "планом России по захвату Молдавии"

"Детальный план" по захвату Молдовы, о котором поведал президент Украины Владимир Зеленский, — это очередной фейк, который преследует целью держать всех в тонусе. Об этом рассказал в беседе с Лайфом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Никакого документа такого, конечно, нет, это чистый фейк. Если мы сейчас с вами залезем в склад документов Госдепа, мы там столько всего найдём! Никто не может говорить о том, что существует некий документ без его верификации", — сказал политолог.

Он заметил, что сами молдаване стараются не втягиваться в травлю РФ из-за спецоперации. Тем более что Молдавия насквозь пропитана кумовством и "все требуют должностей". Поэтому даже политики понимают, что чем больше они сейчас наедут на противника, тем больше потом достанется им.

"Нынешние власти сами очень недовольны, что им приходится закрывать [бывшего президента республики Игоря] Додона, потому что это будет иметь обратку. У них же низкий рейтинг, правительство Санду никто не любит. Они сидят фактически на западных штыках. Поэтому [Зеленскому] нужно их убедить, что они должны активнее в этом участвовать, что они должны активнее проводить русофобскую кампанию, закрывать русские телеканалы, запрещать русский язык", — считает эксперт.

По мнению Брутера, это не что иное, как давление на народ Молдавии, попытка лишить соседнюю страну любых альтернатив и заставить людей поддерживать ту линию, которую им предлагают.