Сложная геополитическая обстановка значительно сократила список доступных для россиян туристических направлений. Но на замену закрывшимся в Северной столице консульствам недружественных европейских государств приходят дружественные — Танзании, Конго и Намибии, рассказал газете "Петербургский дневник" представитель МИД России в городе Владимир Запевалов.

"Недружественные представительства уже не могли работать так, как раньше. Они не приглашались на официальные мероприятия ни по линии представительств министерства, ни по линии городской и областной администраций... [При этом] встречи с генеральными консульствами стран СНГ и дружественными странами, такими как Китай, Индия, Израиль и Турция, проходили очень интенсивно", — сказал дипломат.

Контакты с некоторыми далёкими странами укрепились, и теперь из Петербурга летает прямой рейс в Шри-Ланку, похожие действия ожидаются и со стороны южноамериканского Парагвая. А ЮАР налаживает карго-связи: недавно Северная столица приняла сухогруз с фруктами из Кейптауна, а прямая логистика позволила сделать это дешевле.

Что касается соседней Финляндии, то попасть в неё россиянам стало практически невозможно. Если раньше нашим согражданам выдавали более миллиона виз, то сейчас — около 50. В настоящее время въехать туда можно только по приглашению муниципалитета. Однако же есть способ попасть в Шенгенскую зону по ускоренной схеме — с помощью сломанного забора.

"Если петербуржец, у которого в Финляндии есть дом, сам захочет приехать и починить забор, его не пустят. А вот если забор стал мешать, когда, например, на его участок упал столб с проводами, то тогда местные власти пришлют владельцу вызов в Финляндию", — пояснил Запевалов.