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9 февраля, 17:12

Лидер Pink Floyd объяснил, почему стал больше уважать Путина

Сооснователь Pink Floyd Уотерс объяснил, почему стал больше уважать Путина

<p>Музыкант Роджер Уотерс. Обложка © ТАСС / EPA / VICKIE FLORES</p>

Музыкант Роджер Уотерс. Обложка © ТАСС / EPA / VICKIE FLORES

Один из основателей британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что изменил своё мнение о президенте России Владимире Путине. В интервью газете The Daily Telegraph он признался, что стал больше уважать российского лидера.

"Да, в статье, которую я написал около трёх месяцев назад, я назвал Владимира Путина гангстером… Возможно, это было несправедливо... Возможно, он руководит своей страной на благо всего народа России", объяснил музыкант.

Уотерс заметил, что стал больше уважать российского лидера после того, как начал слушать подкаст The Duran, в котором ведущие комментируют мировые новости "с позиции политического реализма".

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Ранее Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН и заявил, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации на Украине. Кроме того, музыкант призвал мировых лидеров задуматься о будущем планеты.

Андрей Бражников
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