Лидер Pink Floyd объяснил, почему стал больше уважать Путина

Один из основателей британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что изменил своё мнение о президенте России Владимире Путине. В интервью газете The Daily Telegraph он признался, что стал больше уважать российского лидера.

"Да, в статье, которую я написал около трёх месяцев назад, я назвал Владимира Путина гангстером… Возможно, это было несправедливо... Возможно, он руководит своей страной на благо всего народа России", — объяснил музыкант.

Уотерс заметил, что стал больше уважать российского лидера после того, как начал слушать подкаст The Duran, в котором ведущие комментируют мировые новости "с позиции политического реализма".