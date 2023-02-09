Лидер Pink Floyd объяснил, почему стал больше уважать Путина
Сооснователь Pink Floyd Уотерс объяснил, почему стал больше уважать Путина
Музыкант Роджер Уотерс. Обложка © ТАСС / EPA / VICKIE FLORES
Один из основателей британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что изменил своё мнение о президенте России Владимире Путине. В интервью газете The Daily Telegraph он признался, что стал больше уважать российского лидера.
"Да, в статье, которую я написал около трёх месяцев назад, я назвал Владимира Путина гангстером… Возможно, это было несправедливо... Возможно, он руководит своей страной на благо всего народа России", — объяснил музыкант.
Уотерс заметил, что стал больше уважать российского лидера после того, как начал слушать подкаст The Duran, в котором ведущие комментируют мировые новости "с позиции политического реализма".
Ранее Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН и заявил, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации на Украине. Кроме того, музыкант призвал мировых лидеров задуматься о будущем планеты.