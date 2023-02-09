На круглом столе ЭИСИ обсудили работу над курсом "Основы российской государственности"

В рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "ДНК России: основы государственности" участники обсудили значимость проекта для настоящего и будущего нашей страны, а также промежуточные результаты.

"Одна из частей работы проекта привела к участию создания документа "Об основах государственной политики по сохранению традиционных ценностей", — рассказал член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

Сейчас эксперты разрабатывают учебно-методическое пособие по курсу "Основы российской государственности". Три ключевых блока включают стратегию развития России, социально-политические характеристики РФ как особой цивилизации, а также ценностно-мировоззренческий консенсус и его параметры.

По словам профессора МГУ Андрея Полосина, в основе проекта лежит определённый комплекс понятий. Гипотеза "ДНК России" заключается в том, что у граждан формируется личное представление о настоящем страны, а также вариантах реализации нами, носителями своих культурных ценностей, идей в будущем.

Заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова добавила, что этот проект поможет сформировать работающую систему знаний, умений и навыков наших граждан.

"Дело в том, что молодые люди отдалённо понимают политическое устройство страны вплоть до того, зачем нужна Госдума. Это проблема для развития гражданского общества, поэтому очень важно объяснять такие вещи и формировать определённые ценности, как диктует указ президента", — подчеркнула эксперт.