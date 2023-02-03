Психиатров обязали сообщать в полицию о своих пациентах В поле особого внимания Минздрава и силовиков рискуют попасть не только граждане с диагнозами, связанными с психическими отклонениями, но и некоторые другие россияне. 2 февраля, 23:40 Фото © Shutterstock

С 1 марта вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, который вносит изменения в действующий порядок наблюдения за пациентами психоневрологических диспансеров. Теперь для предупреждения общественно опасных действий все психиатры должны будут сотрудничать с полицией.

Кто попадёт на контроль по диагнозу

Новые правила предписывают врачам-психиатрам после приёма пациента составлять о нём отчёт с информацией о тяжести психического расстройства и соблюдении режима лечения обратившегося. Кроме того, в документе, который оформляется после каждого приёма, требуется указывать, есть ли основания для помещения пациента в специализированное медучреждение.

Все эти данные могут быть получены сотрудниками правоохранительных структур, если у них возникнет потребность в подобной информации. Для того чтобы порядок работал, в документе указаны обязанности пациента: предупреждать своего психиатра о переезде в другой регион в течение двух недель с указанием нового адреса проживания и прикрепиться к диспансеру по новому месту пребывания. При этом новый врач-психиатр должен запросить всю необходимую информацию о пациенте в его прежней клинике.

В случае невыполнения россиянином, состоящим на психиатрическом учёте, требований Минздрава гражданину грозит административная ответственность.

Эксперты считают новый приказ неоднозначным. Например, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский высказал сомнения в правомочности передачи врачами сведений правоохранителям.

— Минздрав как госорган имеет право издавать ведомственные нормативные акты, но они не должны вступать в противоречие с федеральными законами. В связи с этим непонятно, как согласуется идея Минздрава с законом об основах здоровья граждан в РФ (статья 13 закона запрещает разглашать врачебную тайну без согласия пациента. — Прим. Лайфа).

С этим мнением согласен и адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин, который указал, что защита персональных данных, включая сведения о диагнозе и о самом факте лечения, гарантирована не только законодательством в области медицины.

— Возможно, что усиление контроля за лицами с психическими расстройствами сейчас необходимо. Например, это могло бы помочь в предотвращении вооружённых инцидентов в школах. Но в РФ действует закон о персональных данных, которым не предусмотрен заявленный порядок передачи сведений о человеке. Минздраву следовало бы вносить свои нормы не приказом, а через поправки в закон.

Кому окажут психпомощь без амбулаторного диагноза

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Оказывается, контроль усиливается не только за теми, кто уже имеет врачебный диагноз о психическом расстройстве. В соответствии с другим документом Минздрава, принятым в конце прошлого года, психиатрическую медпомощь можно оказывать даже в случае подозрения на расстройство. При этом критерии, обосновывающие подозрения, не указаны. Однако в приложении к приказу № 668н есть пункт, в котором говорится, что лечить пациента с признаками психического расстройства могут начать ещё до его доставления в стационар.

— В российском праве термин "подозрение" используется только в уголовно-правовом смысле. И это касается лиц, в отношении которых есть достаточные основания полагать о причастности к какому-либо преступлению. Насколько уместен данный подход в области психиатрии — вопрос неоднозначный, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Кроме того, эксперт указал на положения закона о психиатрической помощи, в которых закреплено, что психиатрическую помощь в стационарных условиях в недобровольном порядке могут оказывать, только если человек представляет опасность для себя или окружающих или он настолько беспомощен из-за своей болезни, что не способен удовлетворять основные жизненные потребности.

Кто будет отвечать за людей с психическими расстройствами

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Пока вопрос о том, что должны будут делать сотрудники полиции с теми сведениями, которые им начнут передавать психиатры, остаётся открытым.

— На данном этапе необходимы поправки в закон об основах профилактики правонарушений, без этого МВД не может проводить контрольные мероприятия в отношении лиц, отнесённых к тяжёлой категории психически заболевших. Пока соответствующего нормативного акта нет, полученные от психиатров сведения, скорее всего, будут использоваться только для оперативных целей, — поясняет Александр Хаминский.

По информации от источника в Минздраве, в настоящее время рассматривается вопрос о создании федерального регистра людей с тяжёлыми психическими расстройствами, которые могут быть потенциально опасны для общества. Как пояснил Лайфу собеседник, необходимость в таком реестре вызвана усиливающейся внутренней миграцией и актуализацией сведений о вновь прибывающих в Россию.

Для справки: в 2022 году в РФ насчитывалось более 53 000 потенциально опасных пациентов, из них 13 000 числились на амбулаторном принудительном лечении.

Фото © Shutterstock Нужно ли передавать силовикам данные о психбольных? 0 Да, этот шаг поможет снизить бытовую преступность Да, при условии, что вести профилактику обяжут полицию Нет, дополнительного контроля не надо, это грозит злоупотреблениями Усиливать контроль должен только Минздрав, а МВД тут ни при чём

Авторы Максим Греков