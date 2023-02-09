Политики новой волны обсудили в ЭИСИ вопрос обратной связи с гражданами во время СВО

На экспертном совете "Политики новой волны" обсудили стратегии интернет-коммуникаций власти и народа в России во время проведения спецоперации. Заседание прошло при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Как заметила замглавы АНО "Диалог" Дарья Богданова, только за год процент активности представителей власти в интернет-пространстве вырос с 23% до 84%. По словам главы Менделеевского района Татарстана Радмира Беляева, пересечение региональной и общефедеральной повесток в условиях СВО стало приоритетом и позволило сплотить жителей. Благодаря обратной связи количество обращений сократилось в два с половиной раза.

"Благодаря соцсетям и акциям по сбору гуманитарной помощи у нас есть чёткое понимание, что происходит на передовой и какая помощь нужна нашим бойцам. Мы создали ассоциацию мобилизованных и каждую пятницу обсуждаем, что им необходимо сегодня. Эту работу мы делаем от души, по-настоящему и искренне", — отметил Беляев.

Депутат заксобрания Вологодской области Антон Холодов подчеркнул, что работа с повседневной повесткой на второй план не отодвинулась. По его словам, проблемы тысяч людей сегодня помогает решать волонтёрский проект "Фабрика добрых дел".

Политики также обменялись личными секретами успешной коммуникации с жителями в социальных сетях. К ним отнесли открытость, понимание истинных причин обращений и активное вовлечение в текущие события. Также было отмечено, что для успешной коммуникации важна публикация актуальных тем (например, в формате коротких видео) и пропорциональное сочетание рабочего и личного на официальной странице чиновника.