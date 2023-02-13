Столтенберг: НАТО готовилось к украинскому конфликту с 2014 года

Североатлантический альянс начал готовиться к конфликту на Украине ещё в 2014 году. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"С 2014 года НАТО начало проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО", — сказал он.

По словам Столтенберга, украинский конфликт не изменил НАТО, а показал важность альянса. Начиная с 2014 года блок увеличил численность сил реагирования, количество военных учений, а также поднял оборонные расходы впервые за много лет. Таким образом, подчеркнул генсек НАТО, конфликт подтвердил важность единства стран, которые состоят в альянсе.