Сийярто: Для урегулирования украинского конфликта нужны мирные переговоры

Для того чтобы урегулировать конфликт на Украине, необходимо организовать мирные переговоры Киева и Москвы. Об этом журналистам заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

"Самая главная задача сейчас — это спасение жизней людей. Более важной задачи нет, но спасти жизни можно, только если конфликт закончится, если будет объявлено перемирие и начнутся мирные переговоры", — сказал венгерский министр.

По словам Сийярто, без соблюдения этих условий на Украине не будет мира, хотя военная риторика только крепнет, из-за чего конфликт может затянуться. Министр уверен, что мировое сообщество не должно делать заявлений, которые могут способствовать этому или расширению эскалации. В качестве примера дипломат привёл Венгрию, которая не поставляет Киеву оружие, а предоставляет гуманитарную помощь людям, оказавшимся из-за ситуации на Украине в сложной ситуации.