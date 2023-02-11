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11 февраля, 20:53

"Не исчезнет и не развалится": Президент Венгрии выступила с заявлением о России

Президент Венгрии Новак: Экономика России — одна из самых определяющих в мире

Хоть Россия и не стала основным торговым партнёром для Венгрии, однако в Будапеште считают, что экономика РФ — одна из самых определяющих в мире. Об этом заявила венгерский президент Каталин Новак. Она указала на то, что Москва поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира.

"Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать", — сказала Новак в интервью изданию Portfolio.

Новак отметила, что "до сих пор Россия не являлась самым важным партнёром" для Венгрии и "не будет им в будущем". Она добавила, что Будапешт стремится "снизить зависимость от энергоносителей из России", в связи с чем страна находится в поиске "новых бизнес-возможностей" по всему миру и привлекает иностранных инвесторов. По её словам, венгерские власти рассчитывают "вернуться к прагматичному сотрудничеству как с США, так и с Китаем".

"Запад и Восток не могут скатиться к противостоянию. Мы должны избежать дальнейшей эскалации, развёртывания ядерного оружия, развязывания опустошительной третьей мировой войны. И мы также должны думать о том, как будут развиваться наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе", — считает Новак.

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Ранее Лайф писал, что президент Венгрии раскрыла роль России в мировых процессах. РФ — огромная страна с исторически определённой ролью и богатой культурой, напомнила она.

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ТАСС / Vadim Ghirda

Арина Родионова
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