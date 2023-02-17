Глава Мюнхенской конференции рассказал о провальной попытке "впечатлить" Путина

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что прошлогодний съезд, который завершился 20 февраля 2022 года, был призван "впечатлить" президента России Владимира Путина единством Запада.

"У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которое здесь демонстрировалось", — сказал Хойсген, выступая на нынешней конференции.

Тем не менее, по его словам, произвести должное впечатление на Путина так и не удалось, поскольку спустя несколько дней после завершения Мюнхенской конференции началась российская специальная военная операция на Украине.