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17 февраля, 17:53

Глава Мюнхенской конференции рассказал о провальной попытке "впечатлить" Путина

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что прошлогодний съезд, который завершился 20 февраля 2022 года, был призван "впечатлить" президента России Владимира Путина единством Запада.

"У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которое здесь демонстрировалось", — сказал Хойсген, выступая на нынешней конференции.

Тем не менее, по его словам, произвести должное впечатление на Путина так и не удалось, поскольку спустя несколько дней после завершения Мюнхенской конференции началась российская специальная военная операция на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Ранее Лайф сообщал, что главы около 40 государств и правительств стран мира приняли приглашение посетить Мюнхенскую конференцию в этом году. Напомним, форум проходит с 17 по 19 февраля, а его центральной темой стала ситуация на Украине.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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