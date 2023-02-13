Глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров не вошёл в число участников Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года, так как не был приглашён на мероприятие. Об этом заявил председатель форума Кристоф Хойсген.

"Я могу уже назвать ряд согласившихся принять участие политиков, это вице-президент США Камала Харрис, канцлер Олаф Шольц, французский президент Эмманюэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финские президент и премьер, а также много скандинавов и балтов", — отметил Хойсген.

В числе участников конференции также — генсек НАТО Йенс Столтенберг, финансист Джордж Сорос, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие видные политические и общественные деятели. При этом на вопрос журналистов о приглашении Лаврова Хойсген ответил отрицательно. Добавим, что форум пройдёт с 17 по 19 февраля, а его центральной темой станет ситуация на Украине.