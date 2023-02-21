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21 февраля, 09:27

Путин: Запад поддержал кровавый переворот на Украине 2014 года

Президент России Владимир Путин назвал события Евромайдана кровавым переворотом, который Запад поддержал и спонсировал в 2014 году. Речь об этом зашла в ходе Послания Федеральному собранию, которое звучит сегодня в Гостином Дворе.

"Переворот кровавый, антигосударственный, антиконституционный, но — как будто ничего не произошло, как будто так и надо. Даже сообщили, сколько денег на это истратили", возмутился российский лидер.

Путин отметил, что в идеологическую основу этих событий была заложена русофобия и крайне агрессивный национализм, который мы можем наблюдать на Украине сегодня.

Путин заявил, что США выделяли на поддержку Майдана $1 млн в день

Путин заявил, что США выделяли на поддержку Майдана $1 млн в день

Ранее Лайф сообщал, что своё послание Путин начал с обсуждения темы СВО, напомнил, какие события привели к специальной военной операции, и заверил, что все её цели будут достигнуты.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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