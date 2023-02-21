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21 февраля, 09:42

Путин назвал главной целью элит Запада покончить с Россией раз и навсегда

Путин: Элиты Запада не скрывают цели нанести России стратегическое поражение

Российский лидер Владимир Путин заявил, что элиты стран Запада не скрывают намерения нанести РФ стратегическое поражение, а также "покончить с ней раз и навсегда". Об этом он заявил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое в эти минуты проходит в Гостином Дворе.

"Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", — пояснил глава государства.

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Также в ходе выступления российский лидер напомнил о целях специальной военной операции на Украине. По его словам, она была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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