Путин назвал главной целью элит Запада покончить с Россией раз и навсегда

Российский лидер Владимир Путин заявил, что элиты стран Запада не скрывают намерения нанести РФ стратегическое поражение, а также "покончить с ней раз и навсегда". Об этом он заявил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое в эти минуты проходит в Гостином Дворе.

"Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", — пояснил глава государства.