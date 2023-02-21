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21 февраля, 10:15

Путин поручил оснастить все направления ВС России новейшими системами

Вооружённые силы России должны полностью выйти на такой же высокий качественный уровень оснащённости новейшими системами, как показатели РФ в сфере ядерных сил сдерживания. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

"Уровень оснащения ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 90%. С учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам вооружённых сил", — сказал Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Путин поблагодарил участников СВО и весь народ России за мужество и решимость

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Ранее президент РФ прокомментировал отправку Западом Киеву дальнобойных боеприпасов и объяснил, чем Россия ответит на поставки такого оружия.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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