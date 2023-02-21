Путин поручил оснастить все направления ВС России новейшими системами

Вооружённые силы России должны полностью выйти на такой же высокий качественный уровень оснащённости новейшими системами, как показатели РФ в сфере ядерных сил сдерживания. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

"Уровень оснащения ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 90%. С учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам вооружённых сил", — сказал Путин в ходе Послания Федеральному собранию.