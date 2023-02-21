Путин рассказал, чем РФ ответит на поставку дальнобойного оружия Киеву

Чем более дальнобойные боеприпасы Запад поставит Киеву, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

"Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", — отметил глава государства.