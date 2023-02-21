Путин рассказал, чем РФ ответит на поставку дальнобойного оружия Киеву
Путин: Чем более дальнобойное оружие получит Киев, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от границ
Чем более дальнобойные боеприпасы Запад поставит Киеву, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.
"Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", — отметил глава государства.
А ранее Путин комментировал намерение Запада поставить Украине танки. Президент подчёркивал, что это не Россия посылает свои боевые машины к границам западных стран, но Москве есть чем ответить на угрозы, и речь идёт не только о бронетехнике.
ТАСС / Сергей Савостьянов