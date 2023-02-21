Путин рассказал о запасе прочности у российских банков

Российские банки работают устойчиво и обладают солидным запасом прочности. Такое мнение озвучил во вторник президент Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию страны.

Объём банковских кредитов корпоративному сектору, по озвученным в Кремле данным, вырос на 14%. Это больше, чем в 2021 году, то есть до начала специальной военной операции.

"Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности. В 2022 году объём банковских кредитов корпоративному сектору вырос. Много было опасений на этот счёт, но рост зафиксирован", — подчеркнул российский лидер.