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21 февраля, 10:12

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

Важнейший элемент экономического суверенитета — это свобода предпринимательства. Такое мнение озвучил во вторник президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию страны.

"Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики, поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку", — подчеркнул глава государства.

Путин объявил о создании в России фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных

Путин объявил о создании в России фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных

Ранее Путин в ходе своего послания заявил, что Запад развернул против России экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьётся. Российский лидер напомнил, что за последний год он попытался разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить нашу финансовую систему от каналов коммуникации, чтобы "смять российскую экономику", лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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