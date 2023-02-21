Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

"Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики, поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку", — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин в ходе своего послания заявил, что Запад развернул против России экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьётся. Российский лидер напомнил, что за последний год он попытался разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить нашу финансовую систему от каналов коммуникации, чтобы "смять российскую экономику", лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам.