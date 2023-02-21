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21 февраля, 09:55

Путин объявил о создании в России фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил о создании специального адресного фонда, целью которого будет помощь ветеранам СВО и семьям погибших военнослужащих.

"Фонд будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством, повышением навыков квалификации. За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой социальный работник, координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы. Отдельно — организация ухода на дому для тех, кто в этом нуждается, отметил Путин.

Глава государства добавил, что в этом году фонд должен быть развёрнут во всех регионах России, а в дальнейшем эта структура может заняться и вопросами других ветеранов.

Путин поблагодарил участников СВО и весь народ России за мужество и решимость

Путин поблагодарил участников СВО и весь народ России за мужество и решимость

Кроме того, президент поручил установить для всех военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.

Также в ходе послания Путин назвал целью СВО самооборону и защиту людей от неонацистского режима. Россия начала спецоперацию, чтобы защитить граждан, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую из Киева.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Никита Никонов
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