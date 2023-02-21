Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил о создании специального адресного фонда, целью которого будет помощь ветеранам СВО и семьям погибших военнослужащих.

"Фонд будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством, повышением навыков квалификации. За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой социальный работник, координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы. Отдельно — организация ухода на дому для тех, кто в этом нуждается, — отметил Путин.

Глава государства добавил, что в этом году фонд должен быть развёрнут во всех регионах России, а в дальнейшем эта структура может заняться и вопросами других ветеранов.

Кроме того, президент поручил установить для всех военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.