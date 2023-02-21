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21 февраля, 10:41

В новых регионах маткапитал выплатят на всех детей, рождённых с 2007 года

Путин объявил о расширении программы маткапитала в новых регионах за счёт детей, рождённых с 2007 года

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу материнского капитала в новых регионах страны за счёт семей, в которых дети родились с 2007 года. Инициатива прозвучала во вторник в ходе Послания Федеральному собранию страны.

Глава государства напомнил, что с 1 февраля материнский капитал был вновь проиндексирован, как и обещалось, на величину фактической инфляции за прошлый год (то есть на 11,3%). Право на такую меру поддержки есть и у жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"На новых территориях предлагаю предоставлять материнский капитал семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, когда эта программа начала действовать в России. Напомню, что такое же решение мы приняли в своё время для Крыма и Севастополя", отметил российский лидер.

Путин назвал сумму, потраченную в 2022 году на поддержку экономики

Путин назвал сумму, потраченную в 2022 году на поддержку экономики

Ранее в ходе своего послания Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета и призвал поддерживать каждую деловую инициативу, направленную на пользу стране. Также президент напомнил, что Запад развернул против России экономический фронт, но "нигде ничего не добился и не добьётся".

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ТАСС / Владимир Гердо

Александр Юнашев
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