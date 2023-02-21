В новых регионах маткапитал выплатят на всех детей, рождённых с 2007 года

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу материнского капитала в новых регионах страны за счёт семей, в которых дети родились с 2007 года. Инициатива прозвучала во вторник в ходе Послания Федеральному собранию страны.

Глава государства напомнил, что с 1 февраля материнский капитал был вновь проиндексирован, как и обещалось, на величину фактической инфляции за прошлый год (то есть на 11,3%). Право на такую меру поддержки есть и у жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.