Эксперты ЭИСИ: Послание Путина было созвучно общественным трендам и запросам населения

Вчерашнее послание президента Владимира Путина прозвучало не только для Федерального Собрания, но и для граждан всей страны, да и всего мира. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ, посвящённого осмыслению речи главы государства. Эксперты обратили внимание на соотношение магистральной темы специальной военной операции и темы стабильности обычной жизни, которой мы живём. По оценке участников круглого стола, послание было созвучно общественным трендам и запросам населения.

"2022 год, конечно, был динамичным с точки зрения общественной оценки политической действительности. Сейчас же общество находится в точке поиска оснований новой стабильности и точек развития. Ключевые запросы общества сегодня: реализация национальных интересов, повышение эффективности власти и реализуемой политики, повышение респонсивности системы, повышение социальной справедливости и переструктурирование системы ценностей — уход от системы потребления", — перечислил эти запросы руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.

Одним из основных лейтмотивов послания была благодарность: всем участникам специальной военной операции, их семьям, всем россиянам, кто помогает военнослужащим, всем гражданам, кто понимает причины и значимость действий России. Всё это говорит о том, что общество объединилось вокруг одной цели — поддержки наших парней, которые находятся на передовой.

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"Главное, что прозвучало в послании, — тема единения. Больше миллиона человек со всей страны активно помогают нашим ребятам — это всегда вызывает очень большую эмоцию. А более 90% парней хотят вернуться обратно к своим однополчанам. Они не могут их бросить и оставить там. Но придёт тот день, когда они все вернутся, и потребуется развитая инфраструктура, которая примет их", — рассуждает руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Значительная часть послания Владимира Путина была посвящена вопросам поддержки участникам СВО и их семьям. Речь идёт, например, об открытии специального государственного фонда, который должен заняться адресной помощью.

"Этот вопрос находится на строгом контроле. Создание такого фонда позволит упорядочить и систематизировать эту работу, в том числе сняв часть нагрузки с глав регионов. Вместе с тем президент особо подчеркнул, что "создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти". Всем участникам СВО, а также их родственникам гарантирована всесторонняя поддержка со стороны государства. Президент дал чёткий сигнал, что не допустит любых нарушений их прав, фактически взяв этот вопрос под свой личный контроль", — отметил политолог Александр Асафов.

Ещё одна важная, наболевшая тема послания, которая моментально вызвала резонанс среди экспертов и общества в целом, — реформа высшего образования. Речь об отмене Болонской системы и поиске оптимального сочетания советского опыта и современных подходов. Актуальность этой задачи отдельно выделил доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ "Движение первых" Арсений Майоров.

"Это послание — оно про будущее. Важно, что глава государства выставил приоритеты и чётко обозначил ключевые направления. Это поступательная программа действий. Не может система жить без взгляда вперёд, без инвестирования в долгосрочную цель. Я приветствую реформу высшего образования", — указал он.

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Перед оглашением послания некоторые эксперты делились мнением, что оно будет посвящено исключительное военной тематике. Полностью такие прогнозы не оправдались, однако были озвучены два очень важных сигнала. Во-первых, Владимир Путин прямо указал, что любые поставки дальнобойного вооружения Украине приведут к активизации действий ВС РФ, а во-вторых, декларировал приостановку участия России в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. Участники круглого стола убеждены, что это решение логично проистекает из действий США. Договор о СНВ действовал до февраля 2021 года с возможностью продления на период не более пяти лет, однако ещё в 2017 году Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе из договора. Эксперты отметили, что решение России о приостановке участия в договоре о СНВ однозначно будет интерпретировано в западных СМИ якобы как "агрессия со стороны Москвы", однако на самом деле это лишь реакция на действия США.