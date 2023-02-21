Бойцы СВО вместе с рыжим котом прямо в блиндаже смотрели послание Путина
Российские военнослужащие смотрели Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию прямо на передовой в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Видео публикует РИА "Новости".
Все незанятые в тот момент бойцы ВС РФ спустились в блиндаж, где была настроена трансляция мероприятия. Несмотря на технические сложности, военнослужащие смогли увидеть полуторачасовое обращение Путина. Вместе с ними президента слушал и рыжий кот, пригревшийся на руках одного из военных. Кто-то из солдат признался, что в нынешний трудный период "просто нельзя пропускать такие важные события".
Напомним, сегодня Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. Он объявил о создании в России фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Были перечислены очередные меры социальной поддержки, в том числе с упором на жителей новых регионов, а также затрагивалась тема реформы образования. А в конце президент поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.
t.me / РИА "Новости"