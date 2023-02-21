Бойцы СВО вместе с рыжим котом прямо в блиндаже смотрели послание Путина

Все незанятые в тот момент бойцы ВС РФ спустились в блиндаж, где была настроена трансляция мероприятия. Несмотря на технические сложности, военнослужащие смогли увидеть полуторачасовое обращение Путина. Вместе с ними президента слушал и рыжий кот, пригревшийся на руках одного из военных. Кто-то из солдат признался, что в нынешний трудный период "просто нельзя пропускать такие важные события".