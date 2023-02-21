Путин поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям
Министерство обороны и "Росатом" должны быть готовыми к ядерным испытаниям на случай таких шагов со стороны США, заявил в ходе своего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По его словам, Вашингтон занимается разработкой новых типов данного оружия.
"Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация есть. Минобороны РФ и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США", — сказал он.
Также Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что о выходе из договора речь в данный момент не идёт. Перед возвращением к обсуждению договора президент считает необходимым выяснить позицию таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.