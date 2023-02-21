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21 февраля, 11:08

Путин поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям

Министерство обороны и "Росатом" должны быть готовыми к ядерным испытаниям на случай таких шагов со стороны США, заявил в ходе своего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По его словам, Вашингтон занимается разработкой новых типов данного оружия.

"Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация есть. Минобороны РФ и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США", сказал он.

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Также Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что о выходе из договора речь в данный момент не идёт. Перед возвращением к обсуждению договора президент считает необходимым выяснить позицию таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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