Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию.

"Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает. Прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их арсеналы", — сказал глава государства.