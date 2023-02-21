Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию.
"Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает. Прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их арсеналы", — сказал глава государства.
ДСНВ — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Документ подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года. Ранее Штаты обвинили Россию в том, что она якобы не соблюдает ДСНВ, и призвали впустить инспекторов для оценки арсенала. Посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ заявил, что ответственность за эскалацию ситуации, связанную с ДСНВ, целиком лежит на Штатах.
ТАСС / Сергей Савостьянов