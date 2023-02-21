Путин обвинил Запад в причастности к попыткам ВСУ атаковать базы стратегической авиации РФ

Страны Запада напрямую причастны к попыткам Киева нанести удар по российским авиационным базам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Послания Федеральному собранию страны.

"Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что цель НАТО — нанести стратегическое поражение России, они собираются "как ни в чём не бывало разъезжать по нашим объектам". В то же время нам самим не дают проводить инспекций — все заявки отклоняются, проверить мы "толком ничего не можем", заметил глава государства.

"НАТО выступило с требованием "вернуться к договору СНВ (о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — Прим. Лайфа)", включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Не знаю, как назвать. Театр абсурда какой-то", — сказал президент.