Путин обвинил Запад в причастности к попыткам ВСУ атаковать базы стратегической авиации РФ
Страны Запада напрямую причастны к попыткам Киева нанести удар по российским авиационным базам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Послания Федеральному собранию страны.
"Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", — сказал Путин.
Путин также подчеркнул, что цель НАТО — нанести стратегическое поражение России, они собираются "как ни в чём не бывало разъезжать по нашим объектам". В то же время нам самим не дают проводить инспекций — все заявки отклоняются, проверить мы "толком ничего не можем", заметил глава государства.
"НАТО выступило с требованием "вернуться к договору СНВ (о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — Прим. Лайфа)", включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Не знаю, как назвать. Театр абсурда какой-то", — сказал президент.
Также президент объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.
Kremlin.ru