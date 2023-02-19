Бастрыкин: Следователи подтвердили причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Следователи подтвердили причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту, который произошёл осенью. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", — приводит его слова ТАСС.

Глава СК также отметил, что уже установлены 12 человек, которые связаны с совершением преступления. Речь идёт о гражданах Украины, Армении, Грузии и РФ. При этом восемь из них содержатся под стражей. Бастрыкин добавил, что в рамках уголовного дела сейчас по-прежнему проводятся необходимые экспертизы.