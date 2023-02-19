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19 февраля, 15:11

Бастрыкин: Следователи подтвердили причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Следователи подтвердили причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту, который произошёл осенью. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", — приводит его слова ТАСС.

Глава СК также отметил, что уже установлены 12 человек, которые связаны с совершением преступления. Речь идёт о гражданах Украины, Армении, Грузии и РФ. При этом восемь из них содержатся под стражей. Бастрыкин добавил, что в рамках уголовного дела сейчас по-прежнему проводятся необходимые экспертизы.

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Лайф напоминает, что теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушились два автомобильных пролёта. По словам президента РФ Владимира Путина, за этим стоят украинские спецслужбы. В самом Крыму уже потребовали от Украины возместить ущерб.

Обложка ©

ТАСС / Алёна Попова

Никита Осипов
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  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Украина
  • Происшествия
  • Крым, Республика

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