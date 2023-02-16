Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по одному миллиону рублей, следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершённым 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей <…>, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи", — говорится в документе.