Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет
Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов высшего образования со сроком обучения в вузах от четырёх до шести лет.
Президент России Владимир Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах. Видео © LIFE
"Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее: вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов высшего образования. Срок обучения может составить от четырёх до шести лет", — сказал Путин.
При этом, добавил глава государства, в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные по сроку подготовки программы в зависимости от профессии, отрасли и запроса рынка труда. Если профессия требует узкой специализации, то учащийся сможет продолжить обучение в магистратуре. Аспирантура будет выделена в отдельный уровень.
"Студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить обучение по действующим программам", — пояснил президент.
Ранее депутат Борис Чернышов рассказал об увеличении бюджетных мест в вузах РФ для студентов Донбасса. По его словам, адаптация новых территорий проходит так же, как когда-то было с Крымом, уже есть отработанные сценарии, помогающие ускорить процесс.
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