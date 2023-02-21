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21 февраля, 10:59

Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет

Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов высшего образования со сроком обучения в вузах от четырёх до шести лет.

Президент России Владимир Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах. Видео © LIFE

"Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее: вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов высшего образования. Срок обучения может составить от четырёх до шести лет", — сказал Путин.

При этом, добавил глава государства, в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные по сроку подготовки программы в зависимости от профессии, отрасли и запроса рынка труда. Если профессия требует узкой специализации, то учащийся сможет продолжить обучение в магистратуре. Аспирантура будет выделена в отдельный уровень.

"Студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить обучение по действующим программам", — пояснил президент.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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