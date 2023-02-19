Учебная неделя в педвузах будет начинаться с гимна

Церемонии поднятия государственного флага России и исполнения гимна, которые уже введены в школах, теперь будут проводиться и в педвузах. Об этом в ходе заседания правления Ассоциации развития педагогического образования заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Решение, которое мы приняли с Ассоциацией развития педагогического образования: в вузах, подведомственных Министерству просвещения, педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага", — отметил он, добавив, что для студентов также будут проводиться "Разговоры о важном".