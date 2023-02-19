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19 февраля, 12:12

Учебная неделя в педвузах будет начинаться с гимна

Церемонии поднятия государственного флага России и исполнения гимна, которые уже введены в школах, теперь будут проводиться и в педвузах. Об этом в ходе заседания правления Ассоциации развития педагогического образования заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Решение, которое мы приняли с Ассоциацией развития педагогического образования: в вузах, подведомственных Министерству просвещения, педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага", — отметил он, добавив, что для студентов также будут проводиться "Разговоры о важном".

Кравцов: В российских школах с нового учебного года появятся советники по воспитанию

Кравцов: В российских школах с нового учебного года появятся советники по воспитанию

Ранее Лайф писал, что Минпросвещения решило ввести в РФ уроки "Разговоры о важном" для родителей. На данный момент обсуждается формат занятий.

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Shutterstock / StockphotoVideo

Никита Осипов
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