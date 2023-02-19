Минпросвещения решило ввести в РФ уроки "Разговоры о важном" для родителей
Минпросвещения РФ разрабатывает формат занятий "Разговоры о важном" с родителями школьников. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей. Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа", — заявил он.
Ранее Лайф писал о том, что председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что предложит Минпросвещению сделать родительские собрания в формате уроков "Разговоры о важном".
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