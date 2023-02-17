Кравцов: В российских школах с нового учебного года появятся советники по воспитанию

С нового учебного года в школах всех регионов России появится должность советника по воспитанию. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Со следующего учебного года в каждом регионе будет введена должность советника по воспитанию с федеральной доплатой", — отметил Кравцов.

Впервые должность советника по воспитанию была утверждена в школах десяти пилотных регионов страны 1 марта 2021 года. С начала текущего учебного года она появилась ещё в 35 регионах России.