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17 февраля, 11:48

Кравцов: В российских школах с нового учебного года появятся советники по воспитанию

С нового учебного года в школах всех регионов России появится должность советника по воспитанию. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Со следующего учебного года в каждом регионе будет введена должность советника по воспитанию с федеральной доплатой", — отметил Кравцов.

Впервые должность советника по воспитанию была утверждена в школах десяти пилотных регионов страны 1 марта 2021 года. С начала текущего учебного года она появилась ещё в 35 регионах России.

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Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
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