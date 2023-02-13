В Госдуме предложили вернуть значки на школьную форму, как это было в СССР

В Госдуме предложили вернуть на школьную форму патриотические значки, дизайн которых могли бы разрабатывать сами дети. Об этом говорится в письме первого замглавы Комитета по просвещению Яны Лантратовой к министру просвещению Сергею Кравцову, сообщает РИА "Новости".

По мнению парламентария, школьные значки могли бы стать для подрастающего поколения настоящим предметом гордости, как это было в Советском Союзе. Реализация инициативы, по мнению Лантратовой, должна быть осуществлена за счёт государства. В частности, к воплощению идеи и разработке дизайна значков предлагают подключить "Движение первых" — общероссийскую общественно-государственную организацию детей и молодёжи.

"Не менее важными являются и вопросы внешнего вида школьников. Речь идёт не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации. Это простая, но очень значимая вещь", — говорится в обращении Лантратовой к Кравцову.