Школьникам дали 3 совета, как не сойти с ума при подготовке к экзаменам

Сдача экзаменов требует особого психологического настроя. В беседе с Лайфом основатель и руководитель школы точных наук "Штерн" Михаил Юмашев дал три совета, как действовать школьникам при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

"Экзамен — это сильный стресс для любого человека, даже если он уже далеко не первый в жизни. И дела обстоят гораздо хуже, если ты ещё и выпускник 11-го класса, на которого возложена особая миссия — успешно вступить во взрослую жизнь. К сдаче экзаменов нельзя привыкнуть, ведь, как и спортивное соревнование, это всегда новый вызов, требующий особой психологической подготовки и настроя", — подчеркнул он.

Старшеклассникам рекомендуется, во-первых, не загонять себя в тупик. Экзамен важен, но его результат не является смыслом жизни. Как объяснил эксперт, это лишь маленький шаг на пути к большой цели, поэтому важно не преувеличивать значения отдельно взятого теста и не переживать зря. Отрицательный результат не означает, что "всё потеряно", ведь есть возможность пересдать работу. Обычно экзаменуемому мешает повышенная амбициозность, поэтому следует правильно настроиться и успокоиться перед проверкой знаний.

Во-вторых, рекомендуется участвовать в образовательных мероприятиях. Особенно важно писать пробники в вузах и школах, чтобы заранее узнать свои слабые стороны. Попав в первый раз в стрессовую ситуацию, учащийся не всегда может мыслить свободно, но, объяснил Юмашев, оказываясь в специально смоделированной такой обстановке, он привыкает к ней и реализует потенциал. Учреждения обычно сами определяют даты проведения пробных работ для школьников.

Как отметил эксперт, оценка за экзамен состоит из нескольких факторов: 10% удачи, 30% знаний и 60% силы воли. Родители должны с раннего возраста воспитывать в детях характер и помогать им в формировании бойцовских качеств, чтобы чада не отступали от трудностей. Это и есть третий совет — идите к своей цели. Сила воли помогает не только сдать экзамен, но и жить так, как вы на самом деле хотите.