Школьникам дали 8 советов, как за полгода подготовиться к ЕГЭ по английскому

До конца учебного года осталось всего несколько месяцев, и многие школьники только сейчас хватаются за голову и начинают заниматься. Лайф узнал у методиста курсов по английскому языку онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дарьи Шаршовой, можно ли подготовиться к ЕГЭ по английскому за оставшиеся полгода.

Первое — ставьте достижимые цели. Родители должны чётко понимать, какой балл ЕГЭ нужен ребёнку. Если в начале подготовки у школьника уровень Elementary, то ориентироваться можно на 50–55 баллов, советует эксперт. Сделать "скачок" с Elementary до Upper Intermediate за полгода не получится. Поэтому, чтобы получить как минимум 85 баллов, нужно гораздо больше времени.

Второе — изучите формат экзамена. Задания ЕГЭ должны быть понятными ребёнку, чтобы не тратить время на их анализ и не нервничать во время сдачи. Третье — не беритесь за всё подряд. Лучше сосредоточиться на заданиях, с которыми реально справиться и извлечь из них максимум баллов, объяснила специалист. Например, изучить формат email-письма и научиться пользоваться шаблоном можно достаточно быстро. За это задание легко получить пять-шесть баллов. Если школьник никогда до этого не писал эссе, лучше не тратить время на подготовку к нему.

"Четвёртое — развивайте слабые зоны. ЕГЭ по английскому проверяет не только знание языка, но и умение анализировать контекст, логично и аргументированно излагать идеи. Если западают именно эти навыки, прокачайте их на подготовке", — добавила Шаршова.

Пятое — избегайте на ЕГЭ ловушек. Это бич всех невнимательных учеников. Следите, чтобы тема задания соответствовала теме высказывания или письма. Например, многие выпускники прошлого года получили низкие оценки за задание, потому что пропустили слово "незабываемое" и раскрывали просто тему "путешествие", привела пример собеседница Лайфа.

"Другая популярная ловушка — вопросы с разными видо-временными формами. Это вопросы с подвохом, где сначала спрашивают про настоящее (сейчас), а потом про прошлое (в детстве). Помните, что форма глагола в ответе должна соответствовать вопросу. What is your favourite book? What genre of books did you read as a kid? (Какая ваша любимая книга? Книги какого жанра вы читали в детстве? — Прим. Лайфа)", — продолжила Шаршова.

Шестое — пользуйтесь шаблонами. При подготовке к ЕГЭ в сжатые сроки нет ничего плохого в том, чтобы зазубрить определённые фразы. Седьмое — не недооценивайте силу мотивации. Ученик не должен пропускать занятия, ему следует стараться выполнять домашки, следить за личным прогрессом, чтобы сохранять мотивацию и понимать свой уровень, посоветовала эксперт. Восьмое — готовьтесь психологически. Обсудите план Б на случай, если не удастся набрать нужный балл, и дайте ребёнку понять, что поддержите его, независимо от результата.