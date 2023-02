Школьникам дали 8 советов, как за полгода подготовиться к ЕГЭ по английскому

"Другая популярная ловушка — вопросы с разными видо-временными формами. Это вопросы с подвохом, где сначала спрашивают про настоящее (сейчас), а потом про прошлое (в детстве). Помните, что форма глагола в ответе должна соответствовать вопросу. What is your favourite book? What genre of books did you read as a kid? (Какая ваша любимая книга? Книги какого жанра вы читали в детстве? — Прим. Лайфа)", — продолжила Шаршова.