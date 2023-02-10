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10 февраля, 08:38

Лавров: Россия выстоит в противостоянии с Западом и выйдет из него окрепшей

На Западе всё громче звучат призывы к расчленению России, но наша страна не просто выстоит в этом противостоянии, но и выйдет из него окрепшей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ясно, что мы не только выстоим, но выйдем из этого противостояния ещё более окрепшими, более убеждёнными в том, что необходимо международные отношения выстраивать на справедливой и равноправной основе, как того требует Устав ООН", — сказал министр после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника.

Лавров: Я за мир однозначно

Лавров: Я за мир однозначно

А ранее глава МИД заявлял, что российские военные в данный момент принимают все меры, чтобы планы Запада на Украине не сбылись. Лавров также подчёркивал, что все хотят завершения конфликта, но здесь важен не срок, а результат.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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