Лавров: Россия выстоит в противостоянии с Западом и выйдет из него окрепшей

На Западе всё громче звучат призывы к расчленению России, но наша страна не просто выстоит в этом противостоянии, но и выйдет из него окрепшей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ясно, что мы не только выстоим, но выйдем из этого противостояния ещё более окрепшими, более убеждёнными в том, что необходимо международные отношения выстраивать на справедливой и равноправной основе, как того требует Устав ООН", — сказал министр после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника.